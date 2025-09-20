Visite du musée de la base aérienne Espace patrimonial Rozanoff Mont-de-Marsan

Visite du musée de la base aérienne Espace patrimonial Rozanoff Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Pièce d’identité obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre du musée de tradition de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan

Plongez dans l’histoire de l’aéronautique montoise et de l’Armée de l’air et de l’espace, à travers une visite libre de ce musée unique.

Des bénévoles passionnés — anciens pilotes, navigateurs, mécaniciens ou contrôleurs — seront présents pour échanger avec vous et vous faire découvrir les missions emblématiques présentées.

Au programme :

Présentation d’avions de chasse, des années 1960 jusqu’au Mirage 2000

Jeux et dessins pour les enfants

Vente de boissons chaudes et fraîches sur place

Une occasion rare de découvrir de l’intérieur l’univers de la base aérienne 118 !

Espace patrimonial Rozanoff 1279 avenue de Nonères 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 46 78 53 https://epr118.fr/ L’espace patrimonial Rozanoff (EPR118), est un musée de tradition de la base aérienne 118 du Mont-de-Marsan. Il présente sur 6000m2, l’histoire de l’aéronautique civile montoise et celle de l’aviation de chasse française de la Première Guerre mondiale aux opérations extérieures actuelles. Sur le parking extérieur sont présentés quelques avions de chasse. Parking gratuit sur place. Accès uniquement par chemin de Nonères.

© Espace Patrimonial Rozanoff 118