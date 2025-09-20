Visite du musée de la Chaussure Musée de la chaussure Romans-sur-Isère

Visite du musée de la Chaussure Musée de la chaussure Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Entrez dans un univers où l’art et la mode se rencontrent et laissez-vous séduire pour l’histoire fascinante de la chaussure dans le monde à travers des créations uniques et des collections étonnantes. Sans oublier l’histoire de l’industrie romanaise et le savoir-faire français.

Situé dans un écrin patrimonial, le musée est installé dans un ancien couvent, joyau architectural au charme unique avec ses jardins à la française.

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr Ancien couvent construit du XVIIe au XIXe siècles, agrémenté de jardins à la française.

