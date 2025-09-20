Visite du musée de la Coutellerie de Thiers Musée de la Coutellerie de Thiers (Puy-de-Dôme) Thiers

Visite du musée de la Coutellerie de Thiers Musée de la Coutellerie de Thiers (Puy-de-Dôme) Thiers samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée de la Coutellerie de Thiers 20 et 21 septembre Musée de la Coutellerie de Thiers (Puy-de-Dôme) Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’univers fascinant de la coutellerie à l’occasion des Journées européennes du patrimoine au Musée de la Coutellerie de Thiers !

Plongez dans une aventure historique captivante qui vous emmènera du 16ème siècle jusqu’à nos jours. Explorez comment la coutellerie, d’abord un artisanat local, s’est transformé en une industrie prospère, tout en découvrant les créations contemporaines les plus innovantes. Venez vivre une expérience unique où histoire, savoir-faire et modernité se rencontrent, et laissez-vous séduire par la richesse et la diversité de ce patrimoine exceptionnel.

Musée de la Coutellerie de Thiers (Puy-de-Dôme) 58 Rue de la Coutellerie, 63300 Thiers, France Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 33473805886 https://ville-thiers.fr/musee-de-la-coutellerie/ https://www.facebook.com/musee.coutellerie Maison qui daterait des années 1600, présentant un corps de bâtiment principal avec une aile en retour d’angle, l’articulation des deux s’effectuant autour d’une tourelle d’escalier polygonale. La tourelle d’escalier s’élève de deux étages supplémentaires, donnant accès aux greniers et aux toitures. La distribution intérieure montre une certaine complexité. L’ensemble du premier niveau est voûté. Lambris et cheminées subsistent dans les pièces d’habitation. Aux premier et second étages, les plafonds sont à la française. Certains éléments de décor paraissent remonter à la fin du XVIIIe siècle. Les visiteurs peuvent accéder au musée en voiture. Pour plus de commodités, nous suggérons d’utiliser les parkings souterrains situés près de l’hôtel de Ville. Des parkings municipaux sont situés Avenue Pierre Guérin, Rue du 8 Mai, Rue de Lyon et Rue de Barante

Découvrez l’univers fascinant de la coutellerie à l’occasion des Journées européennes du patrimoine au Musée de la Coutellerie de Thiers !

© Ville de Thiers