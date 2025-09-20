Visite du Musée de la crèche Maison de Pays de Lucéram Lucéram

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du Musée de la crèche – unique dans la région

Au coeur du village médiéval, venez découvrir le rêve et la magie de la crèche.

Dans un cadre authentique, de la plus humble à la plus sophistiquée, plus de 150 oeuvres y sont exposées.

Maison de Pays de Lucéram 1 place adrien barralis 06440 Lucéram Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Maison de Pays de Lucéram