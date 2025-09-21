Visite du musée de la Déportation et de la Résistance : un rendez-vous avec l’histoire locale… Musée de la Déportation et de la Résistance Tarbes

Visite du musée de la Déportation et de la Résistance : un rendez-vous avec l’histoire locale… Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Musée de la Déportation et de la Résistance Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

En ce troisième dimanche de septembre, poussez les portes de ce lieu de mémoire pour découvrir :

Le parcours permanent, retraçant l’histoire locale de la Résistance et de la Déportation,

Une exposition temporaire enrichissante,

Et les acteurs mémoriels partenaires du musée, présents pour partager leurs engagements.

Un moment fort, à la fois instructif et porteur de mémoire.

Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 51 11 60 http://www.tarbes.fr La visite de ce musée permet d’explorer de manière exhaustive le contexte du deuxième conflit mondial et de découvrir les personnages et les événements qui ont marqué l’histoire des Hautes-Pyrénées dans les années 30 et 40.

Fruit de la collaboration de 18 associations d’anciens combattants, de résistants et de déportés, ce musée a été inauguré en 1989.

Il présente une perspective unique sur cette période de l’histoire de France en utilisant 1 400 documents philatéliques, affiches, photographies, objets et maquettes, lesquels permettent de relier les événements mondiaux à l’échelle locale. Le musée met en évidence la lutte inlassable des résistants pour la libération de leur pays et pour la dignité humaine.

Initialement conçu comme une exposition itinérante par d’anciens déportés, le musée est maintenant hébergé dans un bâtiment d’une ancienne école.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les faits marquants de l’histoire locale ainsi que le destin des personnes qui ont laissé leur empreinte par leurs actions.

Depuis 1992, le musée est géré par les équipes municipales et propose chaque année une programmation comprenant plusieurs expositions temporaires d’art et d’histoire, ainsi que des conférences animées par des auteurs et des chercheurs locaux. Route de Pau.

️ Musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes et des Hautes-Pyrénées

