Visite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Musée de la faïence Frédéric Blandin Nevers

Visite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Musée de la faïence Frédéric Blandin Nevers samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 20 et 21 septembre Musée de la faïence Frédéric Blandin Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installé sur les vestiges de l’ancienne abbaye Notre-Dame, le musée de la Faïence et des Beaux-Arts se singularise par ses collections uniques réalisées à Nevers dès le XVIe siècle : il s’agit d’une part de la faïence de Nevers, et d’autre part des verres émaillés. Venez le découvrir gratuitement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les amoureux des beaux-arts trouveront aussi de quoi satisfaire leur curiosité, avec objets d’art et tableaux de maître.

Musée de la faïence Frédéric Blandin 16 Rue Saint-Genest, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684460 https://culture.nevers.fr/musee Ancienne abbaye Notre-Dame de Nevers et hôtel particulier.

Installé sur les vestiges de l’ancienne abbaye Notre-Dame, le musée de la Faïence et des Beaux-Arts se singularise par ses collections uniques réalisées à Nevers dès le XVIe siècle : il s’agit d’une…

© Ville de Nevers