Visite du Musée de la Figurine Musée de la Figurine Paul Cibert Tulette

Visite du Musée de la Figurine Musée de la Figurine Paul Cibert Tulette samedi 20 septembre 2025.

Visite du Musée de la Figurine

Musée de la Figurine Paul Cibert 46 rue du Château Tulette Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le musée de la Figurine et sa salle dédiée au moulinage, une des étapes de l’activité de la soie.

.

Musée de la Figurine Paul Cibert 46 rue du Château Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes muse-figurine-tulette@laposte.net

English :

During the European Heritage Days, visit the Musée de la Figurine and its room dedicated to milling, one of the stages in the silk industry.

German :

Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes das Musée de la Figurine und seinen Saal, der der Mühle, einer der Etappen der Seidenherstellung, gewidmet ist.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate il Musée de la Figurine e la sua sala dedicata alla molitura, una delle fasi dell’industria della seta.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite el Museo de la Figurilla y su sala dedicada a la molturación, una de las etapas de la industria de la seda.

L’événement Visite du Musée de la Figurine Tulette a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence