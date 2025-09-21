Visite du musée de la Forge et du Sabot Musée de la Forge et du Sabot (près de l’église) Issy-l’Évêque

Visite du musée de la Forge et du Sabot Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée de la Forge et du Sabot (près de l’église) Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’invention de Jean Gain et les outils de forgeron de Pierre Chelles à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez aussi admirer la collection d’outils et de sabots léguée par la famille Lacombre.

Musée de la Forge et du Sabot (près de l’église) 71760 Issy-L’Évêque Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Association Mémoire et patrimoine issyquois