Visite du Musée de la Franc-Maçonnerie Immeuble Droit et Justice 4, rue du Temple 97200 Fort-de-France Fort-de-France

Visite du Musée de la Franc-Maçonnerie Immeuble Droit et Justice 4, rue du Temple 97200 Fort-de-France Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Visite du Musée de la Franc-Maçonnerie Samedi 20 septembre, 09h00 Immeuble Droit et Justice 4, rue du Temple 97200 Fort-de-France Martinique

Les réservations préalables obligatoires se font par tranche horaire : visites à 9h, 10h, 11h et 12h. Le nombre de places disponibles par visite est de 25.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T19:+

Notre Musée est une antenne du Musée de la Franc-Maçonnerie créé dès 1889 à Paris et labélisé Musée de France depuis 2003.

L’antenne de Fort de France se donne pour mission de présenter et d’expliquer aux différents publics, la place des loges dans l’Histoire des Antilles et, notamment, leur rôle dans le processus d’abolition de l’esclavage et d’émancipation.

Ces Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de s’imprégner de cette histoire, mais sont aussi la possibilité de découvrir de grandes figures maçonniques martiniquaises dont les contributions sociétales ont été facteurs de développement au niveau local.

Par ailleurs, les visiteurs pourront découvrir parmi les pièces de l’espace muséal, une figure hautement symbolique de l’engagement maçonnique, un symbole incontournable de liberté : une des répliques de la Marianne noire, esclave émancipée, commandée par des loges maçonniques de Toulouse au célèbre sculpteur, Bernard GRIFFOUL DORVAL, au lendemain de la révolution de 1848 pour commémorer l’abolition et la proclamation de la IIe République.

Dans le cadre des JEP, les visites sont réservées aux personnes non initiées en franc-maçonnerie.

Les visiteurs seront accompagnés tout au long du parcours par des guides experts. Ces derniers répondront aux questions et apporteront un éclairage sur la franc-maçonnerie et sur des francs-maçons qui ont marqué l’Histoire.

A l’issue de la visite du Musée proprement dite, un temps d’échanges sera organisé dans un temple afin de permettre aux visiteurs de poser toutes les autres questions qui les interpellent sur le thème de la Franc-Maçonnerie en général.

Immeuble Droit et Justice 4, rue du Temple 97200 Fort-de-France 4,rue du Temple 97200 Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://museefmmq.idloom.events/journees-europeennes-du-patrimoine-musee-de-la-fm »}] Immeuble Droit et Justice Parking sur la voie publique, le long de la rue du Temple

Notre Musée est une antenne du Musée de la Franc-Maçonnerie créé dès 1889 à Paris et labélisé Musée de France depuis 2003.

© AAMFMAGC