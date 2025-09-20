Visite du musée de la Mécanographie Musée Bull et de la Mécanographie Belfort

Visite du musée de la Mécanographie 20 et 21 septembre Musée Bull et de la Mécanographie Territoire de Belfort

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lorsque l’on entre dans le petit musée de la Mécanographie créé par d’anciens ouvriers de Bull Belfort dans les anciens locaux de l’entreprise, l’impression d’un retour dans le temps se fait sentir.

À l’intérieur, pas question d’y apercevoir un écran tactile ou un clavier avec le signe « @ », mais plutôt des grosses machines d’une autre époque.

Vous pourrez y découvrir un atelier de mécanographie en fonctionnement avec une perforatrice (La Pelerod), une traductrice (la trad 80), une trieuse (E12), une interclasseuse et le clou de l’atelier, une tabulatrice (BS 120), la Rolls de l’époque : celle-ci imprimait 150 lignes par minute, elle a détenu le record de vitesse mondiale d’impression de 1934 à 1951.

L’autre partie du musée présente un large échantillon des machines de saisie et d’impression, fabriquées à Belfort entre 1960 et 1992, ainsi que la première machine de Magnétographie développée par Bull « Mathilde ».

L’association n’a qu’un seul objectif : conserver un patrimoine très riche et toujours en fonctionnement, le seul en France aujourd’hui.

Divers films retraçant la vie de l’entreprise Bull, ainsi qu’une exposition de photographies des ateliers et du site, seront également présentés.

Des démonstrations seront proposées à 9h30, 11h, 14h et 16h.

Musée Bull et de la Mécanographie 5 rue Jacqueline-Auriol 90000 Belfort Belfort 90000 Alstom-Technopole Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

© PB2I