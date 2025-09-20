Visite du musée de la mémoire agricole Abbaye d’Aiguebelle Montjoyer

Abbaye d’Aiguebelle 12 Montjoyer Drôme

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Exposition de vieux tracteurs démonstration de métiers anciens visite de musée

Abbaye d’Aiguebelle 12 Montjoyer 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 45 20 03 memoire.agricole@orange.fr

English :

Exhibition of old tractors Demonstration of old trades Museum visit

German :

Ausstellung alter Traktoren Demonstration alter Berufe Museumsbesuch

Italiano :

Esposizione di vecchi trattori Dimostrazione di antichi mestieri Visita al museo

Espanol :

Exposición de tractores antiguos demostración de oficios antiguos visita al museo

