Visite du musée de la mine

Musée de la mine 34 rue du Bois Clair Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

Pendant les vacances nous accueillons spécialement les familles. Une visite animée et ludique complétée par des ateliers “bricolage”!

La visite se déroule au rythme des familles, à la surface on découvre le matériel lampes, casques, chariots, on écoute le bruit des machines en fonctionnement, et on part ensuite à l’aventure souterraine dans les galeries.

Le nombre de places est limité pour rester en petit comité. Pensez à réserver à l’avance! .

Musée de la mine 34 rue du Bois Clair Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du musée de la mine

L’événement Visite du musée de la mine Blanzy a été mis à jour le 2025-12-16 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II