Visite du musée de la mine Musée de la mine Blanzy
Musée de la mine 34 rue du Bois Clair Blanzy Saône-et-Loire
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-30 16:00:00
2025-12-23 2025-12-30
Pendant les vacances nous accueillons spécialement les familles. Une visite animée et ludique complétée par des ateliers “bricolage”!
La visite se déroule au rythme des familles, à la surface on découvre le matériel lampes, casques, chariots, on écoute le bruit des machines en fonctionnement, et on part ensuite à l’aventure souterraine dans les galeries.
Le nombre de places est limité pour rester en petit comité. Pensez à réserver à l’avance! .
