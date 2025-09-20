Visite du musée de la Mine Musée de la mine Champagnac

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Visite du musée de la Mine à Champagnac, découverte de l’histoire de l’exploitation du charbon de 1842 à 1959 sur le bassin houiler Champagnac-Ydes à travers de nombreux documents, photos, maquettes, outils et accessoires aunsi qu’une vidéo de témoignages d’ancien mineurs.

Visite libre ou commentée

Musée de la mine Avenue des Lauriers 15350 CHAMPAGNAC Champagnac 15350 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.69.61.55 http://www.champagnac.fr

Mairie de Champagnac