Visite du musée de la passementerie, Musée de la passementerie, Jonzieux
Visite du musée de la passementerie, Musée de la passementerie, Jonzieux dimanche 28 juin 2026.
Visite du musée de la passementerie Dimanche 28 juin, 14h30 Musée de la passementerie Loire
Adulte : 4€ – Gratuit pour les enfants de primaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Le Musée de la passementerie fût ouvert pour la saison estivale de 1973. La « fabrique », grande pièce conçue pour accueillir les imposants métiers à rubans JACQUARD est éclairée par de grandes baies vitrées.
Vous y trouverez:
– au rez-de-chaussée, l’appartement du passementier et ses meubles d’époque
– une deuxième salle, renfermant de nombreuses collections de rubans tissés sur le village depuis 1660, ainsi qu’un coin vidéo pour savourer le film exclusif « UNE VIE DE PASSEMENTIER »
– à l’étage, un métier à rubans JACQUARD tout en bois de noyer, fonctionnant à chaque visite.
Des passementiers avec plusieurs années d’expérience assurent les commentaires. Vous ressortirez de notre musée avec l’impression d’avoir vécu une vraie leçon d’histoire locale !
Visites guidées tous les dimanches de 14h30 à 18h30. En semaine sur rendez-vous au 04 77 39 93 38
Musée de la passementerie 5 rue des passementiers – 42660 Jonzieux Jonzieux 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 39 93 38 »}]
Venez découvrir ce lieu de mémoire de l’activité textile du Pilat. Un savoir-faire reconstitué: appartement, atelier de passementier, métier à rubans JACQUARD, vidéo présentant la vie du passementier. Patrimoine Musée
BC