Visite du musée de la passementerie, Musée de la passementerie, Jonzieux

Visite du musée de la passementerie Dimanche 28 juin, 14h30 Musée de la passementerie Loire

Adulte : 4€ – Gratuit pour les enfants de primaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Le Musée de la passementerie fût ouvert pour la saison estivale de 1973. La « fabrique », grande pièce conçue pour accueillir les imposants métiers à rubans JACQUARD est éclairée par de grandes baies vitrées.

Vous y trouverez:

– au rez-de-chaussée, l’appartement du passementier et ses meubles d’époque

– une deuxième salle, renfermant de nombreuses collections de rubans tissés sur le village depuis 1660, ainsi qu’un coin vidéo pour savourer le film exclusif « UNE VIE DE PASSEMENTIER »

– à l’étage, un métier à rubans JACQUARD tout en bois de noyer, fonctionnant à chaque visite.

Des passementiers avec plusieurs années d’expérience assurent les commentaires. Vous ressortirez de notre musée avec l’impression d’avoir vécu une vraie leçon d’histoire locale !

Visites guidées tous les dimanches de 14h30 à 18h30. En semaine sur rendez-vous au 04 77 39 93 38

Musée de la passementerie 5 rue des passementiers – 42660 Jonzieux Jonzieux 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 39 93 38 »}]

Venez découvrir ce lieu de mémoire de l’activité textile du Pilat. Un savoir-faire reconstitué: appartement, atelier de passementier, métier à rubans JACQUARD, vidéo présentant la vie du passementier. Patrimoine Musée

BC