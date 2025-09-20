Visite du Musée de la Porcelaine Musée de la Porcelaine Couleuvre

samedi 20 septembre 2025.

Visite du Musée de la Porcelaine 20 et 21 septembre Musée de la Porcelaine Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Bâtiment historique datant de la fin du 15ème début du 16ème siècle, dit « maison de Charles Quint », qui abrite à présent les collections de porcelaine de Couleuvre sur 3 étages.

Musée de la Porcelaine 1 rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

©Mairie de Couleuvre