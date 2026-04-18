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Visite du Musée de la Poterie La Poterie Lamballe-Armor

Visite du Musée de la Poterie La Poterie Lamballe-Armor samedi 18 avril 2026.

Lieu : La Poterie

Adresse : 19 Avenue des Potiers

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Visite du Musée de la Poterie

La Poterie 19 Avenue des Potiers Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Visitez le Musée de la Poterie et découvrez des poteries traditionnelles mais aussi des œuvres contemporaines.   .

La Poterie 19 Avenue des Potiers Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 10 16 31 

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English :

L’événement Visite du Musée de la Poterie Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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