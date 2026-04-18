Visite du Musée de la Poterie La Poterie Lamballe-Armor
Visite du Musée de la Poterie La Poterie Lamballe-Armor samedi 18 avril 2026.
Lamballe-Armor
Visite du Musée de la Poterie
La Poterie 19 Avenue des Potiers Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Visitez le Musée de la Poterie et découvrez des poteries traditionnelles mais aussi des œuvres contemporaines. .
La Poterie 19 Avenue des Potiers Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 10 16 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite du Musée de la Poterie Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)
- Sortie pescatourisme Le Panier Iodé Lamballe-Armor 18 avril 2026
- Atelier elixirs floraux Le Haut du Val Lamballe-Armor 18 avril 2026
- Thé dansant Salle Pierre Lanoe Lamballe-Armor 19 avril 2026
- Sortie pescatourisme Le Panier Iodé Lamballe-Armor 19 avril 2026
- Stage Galops 4/5 Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor 20 avril 2026