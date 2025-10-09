Visite du Musée de la Préfécture de Police Club seniors Port-Royal Paris

Visite du Musée de la Préfécture de Police Club seniors Port-Royal Paris jeudi 9 octobre 2025.

Partez à la découverte des missions, des secrets et des coulisses de la police lors d’une visite guidée du Musée de la Préfecture de Police. Une expérience immersive qui permet de comprendre son rôle au fil du temps et de découvrir des objets et anecdotes fascinants.

Plongez dans l’histoire de la police et découvrez son univers le temps d’un visite

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscriptions auprès

du club Port-Royal.

Tél. 01 43 29 53 45

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-09T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T14:30:00+02:00_2025-10-09T17:00:00+02:00

Club seniors Port-Royal 88 ter, boulevard de Port-Royal 75005 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris