Visite du musée de la psychiatrie et de son exposition Établissement public de santé de Ville-Évrard Neuilly-sur-Marne

Visite du musée de la psychiatrie et de son exposition 20 et 21 septembre Établissement public de santé de Ville-Évrard Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture du musée de la psychiatrie et exposition par la Serhep (Société d’études et de recherches historiques en psychiatrie)

Le dimanche à 16h, une présentation suivie d’une table ronde autour de “la Robe de la reine”, pièce réalisée par une patiente et inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) sera également proposée.

Établissement public de santé de Ville-Évrard 202 avenue Jean-Jaurès 93330 Ville-Évrard Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.eps-ville-evrard.fr/ Un établissement public spécialisé en santé mentale

L’établissement public de santé de Ville-Évrard dessert 33 communes (sur 40) du département de la Seine-Saint-Denis qui compte 1 655 422 habitants avec une forte croissance démographique de plus de 1% par an.

Les équipes proposent une offre de soins complète et diversifiée pour les patients souffrant de troubles psychiatriques ou psychiques : urgences, ambulatoire, hospitalisation, consultations spécialisées, plateau somatique, centres experts, remédiation cognitive et réhabilitation psycho sociale. 202, avenue Jean Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne

RER A – Neuilly Plaisance

RER E – Chelles-Gournay

Bus 113 – arrêt Ville-Evrard

Parking disponible à l’entrée du site

Visite libre

@Établissement Public de Santé de Ville-Évrard