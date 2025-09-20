Visite du musée de la Raymondie Musée de la Raymondie Martel

Visite du musée de la Raymondie Musée de la Raymondie Martel samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée de la Raymondie 20 et 21 septembre Musée de la Raymondie Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

️ Palais de la Raymondie & Musée

Baladez-vous au cœur du palais de la Raymondie et découvrez les riches collections du musée.

Samedi 20 septembre à 16h : Visite guidée par Élisabeth Foltz.

Musée de la Raymondie Palais de la Raymondie, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie Le palais de la Raymondie est une magnifique et imposante demeure du XIIe siècle en plein cœur du Martel médiéval.

Au 2e étage, prend place le musée Gallo-Romain d’Uxellodunum, inscrit sur la liste des musées de France, où vous pouvez y découvrir des collections permanentes mais aussi des expositions temporaires allant de la Préhistoire jusqu’à nos jours.

Musée municipal fondé en 1931 par la Mairie, l’office de Tourisme et Monsieur Antoine Laurent-Bruzy, il accueille les découvertes faites sur le site de la Fontaine de Loulié au Puy d’Issolud. Les collections continuent de s’enrichir les années suivantes et encore aujourd’hui. Depuis 2015, il est confié aux Amis du Musée de la Raymondie, association de loi 1901, qui organisent, avec son comité scientifique, des expositions, des interventions en milieu scolaire et des conférences.

Trois salles sont proposées au public avec vidéos, expositions et commentaires (Préhistoire, Antiquité, et Moyen Âge, Temps modernes)

Un dépôt de fouille permet aux archéologues et prospecteurs-inventeurs d’y déposer leur trouvailles mais aussi d’accueillir des chercheurs souhaitant étudier plus précisément certaines pièces.

Journées européennes du patrimoine 2025

© PAH Cauvaldor