Visite du musée de la Résistance en autonomie Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza

Visite en autonomie

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le Musée de la Résistance corse raconte avec émotion l’histoire de la Corse durant la Seconde Guerre mondiale. Situé au cœur du village de Zonza, il contribue à faire connaitre la singularité de la Corse d’avoir été le premier département français libéré.

À travers une muséographie riche de 130 documents et de 5 multimédias traduits en 4 langues (Français, Corse, Anglais, Italien), il donne à voir pourquoi et comment les Corses sont entrés en Résistance.

Pour une visite en autonomie : récupérez votre carnet d’exploration à l’accueil du musée et découvrez la Résistance en Corse de manière ludique et interractive.

Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza Zonza Corse-du-Sud Corse 04 95 71 48 99

Venez découvrir notre village de montagne à travers des énigmes et un jeu de piste, culture, histoire, toponymie. Un parcours riche, ludique, sportif et varié !

Épreuves photos, épreuve tactile, la faune et la flore ne sont pas oubliées !

Dès 7 ans. À faire en famille et entre amis !

Journées européennes du patrimoine 2025

