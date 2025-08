Visite du Musée de la Schlitte et des métiers du bois avec dégustation Muhlbach-sur-Munster

Visite du Musée de la Schlitte et des métiers du bois avec dégustation Muhlbach-sur-Munster mercredi 30 juillet 2025.

Visite du Musée de la Schlitte et des métiers du bois avec dégustation

11 rue de la Gare Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-30 15:30:00

fin : 2025-08-27 16:30:00

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Venez en savoir plus sur la schlitte, cette grande luge utilisée à l’époque pour transporter le bois à travers les forêts vosgiennes. Inscription à l’office de tourisme.

Ce musée artisanal situé à Muhlbach-sur-Munster est un vrai petit bijou !

Venez en savoir plus sur la fameuse schlitte !

Cette grande luge utilisée à l’époque pour transporter le bois à travers les forêts vosgiennes.

Visite + dégustation de vin de la cave de Turckheim + dégustation de fromage du Val Saint-Grégoire.

Lieu : Musée de la Schlitte Muhlbach-sur-Munster

Horaire : 14h30-15h30

Durée : 1h

Tarif : Gratuit

Participants : 50 personnes maximum

Chiens en laisse Non accepté

Porte-bébé accepté

Inscription à l’Office de Tourisme. Accessible en priorité aux porteurs de la Munstercard, pass de bienvenue de la Vallée de Munster, remis par l’hébergeur adhérent à l’office de tourisme .

11 rue de la Gare Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Find out more about the schlitte, the large sled used to transport wood through the forests of the Vosges. Registration at the Tourist Office.

German :

Erfahren Sie mehr über die Schlitte, diesen großen Schlitten, mit dem damals das Holz durch die Wälder der Vogesen transportiert wurde. Anmeldung im Tourismusbüro.

Italiano :

Scoprite di più sulla schlitte, la grande slitta utilizzata per trasportare la legna nelle foreste dei Vosgi. Registrazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Descubra la schlitte, el gran trineo utilizado para transportar madera por los bosques de los Vosgos. Inscripción en la Oficina de Turismo.

