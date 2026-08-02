Informations pratiques

Muhlbach-sur-Munster

Visite du Musée de la Schlitte et des métiers du bois avec dégustation

11 rue de la Gare Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 16:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Venez en savoir plus sur la schlitte, cette grande luge utilisée à l’époque pour transporter le bois à travers les forêts vosgiennes. Inscription à l’office de tourisme.

Ce musée artisanal situé à Muhlbach-sur-Munster est un vrai petit bijou !

Venez en savoir plus sur la fameuse schlitte !

Cette grande luge utilisée à l’époque pour transporter le bois à travers les forêts vosgiennes.

Visite + dégustation de vin de la cave de Turckheim + dégustation de fromage du Val Saint-Grégoire.

Lieu : Musée de la Schlitte Muhlbach-sur-Munster

Horaire 15h-16h

Durée : 1h

Tarif Gratuit

Participants : 50 personnes maximum

Chiens en laisse Non accepté

Porte-bébé acceptéInscription à l’Office de Tourisme. Accessible en priorité aux porteurs de la Munstercard, pass de bienvenue de la Vallée de Munster, remis par l’hébergeur adhérent à l’office de tourisme

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11 rue de la Gare Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Find out more about the schlitte, the large sled used to transport wood through the forests of the Vosges. Registration at the Tourist Office.

L’événement Visite du Musée de la Schlitte et des métiers du bois avec dégustation Muhlbach-sur-Munster a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de Munster