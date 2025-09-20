Visite du musée de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir les collections archéologiques et l’exposition Trésors d’abbayes. Scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe – IXe siècles) à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Vous pourrez accéder aux collections archéologiques du rez-de-chaussée, aux salles d’exposition des 2e et 3e étages et à la plateforme d’observation. Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Construite au milieu du XVe siècle, la Tour des Échevins est l'ancien hôtel de ville de Luxeuil. Ce vaste édifice rectangulaire s'élève sur quatre étages, s'ouvrant sur un bel escalier en vis. Ainsi, 146 marches sont à gravir pour entrevoir un panorama extraordinaire sur les Vosges et les Alpes. Ce bâtiment abrite le musée municipal d'art et d'archéologie.

