Visite du musée de la Vigne et du Tir-bouchon de Beine Musée de la Vigne et du Tire-bouchon Beine

Visite du musée de la Vigne et du Tir-bouchon de Beine Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée de la Vigne et du Tire-bouchon Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

À travers ses sept salles, le musée de la Vigne et du Tire-bouchon vous dévoile la collection privée d’Alain Geoffroy composée de plus de 8 000 objets : tire-bouchons, outils anciens et objets rares liés au travail de la vigne et du vin. Venez découvrir cette collection unique à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée de la Vigne et du Tire-bouchon 4 rue de l’Équerre, 89800 Beine Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Alain Geoffroy