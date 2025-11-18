Visite du Musée de l’Air et de l’Espace avec Air France Industrie Musée de l’Air et de l’Espace Le Blanc-Mesnil

Visite du Musée de l’Air et de l’Espace avec Air France Industrie Mardi 18 novembre, 09h30 Musée de l’Air et de l’Espace Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T12:30:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T12:30:00

Nombre d’élèves attendus : environ 30

Horaires envisagés : arrivée du groupe vers 9h30 – 10h

Programme :

– Visite du musée avec la présence d’un·e médiateur·trice

– À l’issue de la visite, une collation et un temps d’échange avec les professionnel·les d’Air France Industrie.

Fin de l’événement vers 12h.

Musée de l’Air et de l’Espace Avenue du 8 Mai 1945, Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite du musée de l’Air et de l’Espace par une classe de lycéens du Lycée Aristide Brian accompagnés par Aérométiers et 3 professionnel.les d’Air France Industrie.