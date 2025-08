Visite du musée de l’Ambulance Alpine Mittlach

Visite du musée de l’Ambulance Alpine Mittlach mercredi 30 juillet 2025.

9 rue Raymond Poincaré Mittlach Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-08-27 15:00:00

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Venez visiter ce musée chargé d’Histoire qui vous racontera les temps mouvementés pour notre vallée de la Première Guerre Mondiale.

Découvrez un ancien hôpital militaire français, qui a servit à soigner les soldats et les civils blessés de 1915 à 1918. L’Ambulance Alpine aujourd’hui restaurée, est devenue un centre d’interprétation sur la guerre dans la vallée depuis son ouverture le 11 juillet 2015. Des bénévoles auront à cœur de vous guider à travers l’exposition.

Inscription indispensable auprès de l’Office de Tourisme. .

9 rue Raymond Poincaré Mittlach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 29 34 12 musee.ambulance-alpine@orange.fr

English :

Come and visit this museum full of history which will tell you about the eventful times for our valley during the First World War.

German :

Besuchen Sie dieses geschichtsträchtige Museum, das Ihnen von den turbulenten Zeiten für unser Tal während des Ersten Weltkriegs erzählt.

Italiano :

Venite a visitare questo museo ricco di storia che vi racconterà i tempi turbolenti della nostra valle durante la Prima Guerra Mondiale.

Espanol :

Ven a visitar este museo lleno de historia que te hablará de los tiempos turbulentos para nuestro valle durante la Primera Guerra Mundial.

