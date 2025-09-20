Visite du musée de l’Échevinage « L’artiste, de l’atelier au plein air » Musée de l’Échevinage Saintes

Visite du musée de l’Échevinage « L’artiste, de l’atelier au plein air » 20 et 21 septembre Musée de l’Échevinage Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation. Informations : 05 46 93 52 39.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Explorez les collections du musée des Beaux-Arts de Saintes et voyagez aux côtés des artistes, de l’atelier au plein air.

Le musée de l’Échevinage se visite également librement.

Musée de l’Échevinage Rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546935239 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees/musees-echevinage En 1199, Aliénor d’Aquitaine concède une charte à Saintes, qui lui octroie des libertés communales en attribuant au corps de ville privilèges et charges concernant en particulier la police et la garde des portes. Les dénominations romaines sont remplacées par celles de nobles hommes, échevins, jurés et maires. Toutes les réunions de ces administrateurs se tenaient à la maison commune qui se trouvait à l’emplacement de la bibliothèque municipale. Ce bâtiment contint les services municipaux jusqu’en 1832. Puis le tribunal de commerce s’y installa jusqu’en 1871. A la suite de l’incendie de l’hôtel de ville, la bibliothèque s’y installa au premier étage. L’ancienne maison commune était située près de la tour. Ce beffroi était l’un des privilèges accordés aux échevins. La cloche servait à convoquer les échevins et bourgeois aux assemblées. Le beffroi est achevé en 1587. Quatre fenêtres irrégulièrement disposées l’éclairent. L’escalier ne monte qu’au second étage. Là, une tourelle en encorbellement continue l’escalier qui donne accès à la lanterne où se trouve l’horloge. Six fenêtres l’éclairent et un lanternon la surmonte. La porte d’entrée est gothique.

© Ville de Saintes