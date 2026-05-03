Visite du Musée de l’Ecole d’Autrefois Roches-sur-Marne
Visite du Musée de l’Ecole d’Autrefois Roches-sur-Marne dimanche 3 mai 2026.
Roches-sur-Marne
Visite du Musée de l’Ecole d’Autrefois
L’Ecole d’Autrefois Roches-sur-Marne Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-09-06 2026-10-04
Tout public
Le musée de l’Ecole d’Autrefois propose de faire découvrir au public ce qu’était l’école depuis le début du 20ème siècle jusqu’aux années 70. Visite guidée à 15h. .
L’Ecole d’Autrefois Roches-sur-Marne 52410 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 59 69
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English :
L’événement Visite du Musée de l’Ecole d’Autrefois Roches-sur-Marne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne