Roches-sur-Marne

Visite du Musée de l’Ecole d’Autrefois

L’Ecole d’Autrefois Roches-sur-Marne Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-09-06 2026-10-04

Tout public

Le musée de l’Ecole d’Autrefois propose de faire découvrir au public ce qu’était l’école depuis le début du 20ème siècle jusqu’aux années 70. Visite guidée à 15h. .

L’Ecole d’Autrefois Roches-sur-Marne 52410 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 59 69

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English :

L’événement Visite du Musée de l’Ecole d’Autrefois Roches-sur-Marne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne