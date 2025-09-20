Visite du Musée de l’école de Bothoa Musée de l’école de Bothoa Bothoa

Au programme, des découvertes inédites. Les visiteurs pourront apprécier l’exposition des clichés réalisés cet été par les jeunes visiteurs, autour du thème de l’architecture de l’école. Chacun sera invité à voter pour son image préférée.

Les enfants ne seront pas en reste : un parcours ludique spécialement conçu pour les 6-12 ans leur permettra d’explorer, en s’amusant, les différents espaces qui composaient une école rurale.

Symbole incontournable du musée, l’ancienne salle de classe ouvrira ses portes pour une séance d’écriture à la plume, plongeant petits et grands dans l’ambiance des écoliers du début du XXe siècle. Enfin, l’espace temporaire consacré à la pédagogie Freinet viendra compléter cette visite riche en découvertes.

Une belle occasion de conjuguer patrimoine, mémoire et transmission.

Musée de l’école de Bothoa 54.rue des Ecoliers 22480 Saint-Nicolas-du-Pélem Bothoa 22480 Côtes-d’Armor Bretagne 0296297395 https://www.musee-ecole-bothoa.com/ L’école de Bothoa revit telle qu’elle était dans les années trente : cour, classes, maison de la maîtresse, potager…

