Visite du musée de l’Éducation de Nevers Musée nivernais de l’Éducation Nevers

Visite du musée de l'Éducation de Nevers 20 et 21 septembre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez le musée nivernais de l’Éducation à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Au programme : une exposition temporaire sur l’histoire de l’école maternelle, la découverte de l’espace Freinet et de son atelier imprimerie, la reconstitution d’une salle de classe des années 1900, d’une salle des instituteurs et des domaines d’apprentissages, d’une salle dédiée aux images fixes et mobiles avec une cinémathèque de 1 000 films pédagogiques 16 mm, et d’une salle du son-physique-informatique.

Des ateliers d’écriture, dictée ou problème à la plume seront proposés dans la salle de classe reconstituée.

Musée nivernais de l'Éducation 54 boulevard Victor Hugo, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 09 64 46 28 96 https://museduc-nevers.fr/ Installé dans ses nouveaux locaux de l'école Victor Hugo, le musée nivernais de l'Éducation propose sept salles à thèmes : l'espace Freinet avec atelier imprimerie, la salle de classe reconstituée début XXe siècle, la salle des instituteurs et des domaines d'apprentissages, l'évocation de l'École normale, la salle des images fixes et mobiles avec projection de films anciens, de la lanterne magique à la diapositive, la salle du son – physique – informatique, la salle enseignement technique, chimie, l'espace architecture scolaire et développement de l'enseignement dans la Nièvre, l'exposition temporaire sur les livres de lecture. Accessible handicap moteur et auditif.

© Les Amis du musée nivernais de l’Éducation