Visite du musée de l’informatique de Grenoble Aconit – association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique Grenoble

Visite du musée de l’informatique de Grenoble Aconit – association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique Grenoble samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée de l’informatique de Grenoble 20 et 21 septembre Aconit – association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique Isère

Participation aux frais 8€/pers (pass culture accepté) , Réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Redécouvrez grâce à cette visite, l’histoire de l’informatique depuis les premières machines à calculer mécaniques, les cartes perforées, les grands systèmes, les mini et micro-ordinateurs.

Un voyage à travers le XXème siecle.

La visite se termine par un ensemble de démonstration, ateliers et rétrogaming.

Contact: info@aconit.org

Cette année, les JEP sont aussi en ligne sur la chaine twitch de l’association MO5 le samedi 20 et dimanche 21 dès 9h30.

Plus d’infos : https://terra-numerica.org/journees-europeennes-du-patrimoine-2025/

Voyage en France et en Belgique avec :

Association MO5 (Paris)

Centre de calcul IN2P3 (Lyon)

Terra Numerica (Valbonne Sophia Antipolis)

Association PB2I (Belfort)

NAMIP (Namur)

Aconit – association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique 12 rue Joseph Rey 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 48 43 60 http://www.aconit.org https://www.facebook.com/AconitGrenoble [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/aconit/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2025 »}] [{« link »: « mailto:info@aconit.org »}, {« link »: « https://terra-numerica.org/journees-europeennes-du-patrimoine-2025/ »}] https://www.twitch.tv/mo5assoretro?lang=fr L’association, conservatoire de l’informatique et de la télématique, présente ses collections et organise des mini-ateliers pour comprendre l’origine de la mécanographie, ses limites et le changement complet de procédures apporté par l’informatique. Aconit est une association fondée en 1985 dont le but est la sauvegarde et la valorisation du patrimoine informatique, grâce à des collections uniques de matériels, logiciels et documents retraçant l’histoire de l’informatique, du boulier jusqu’à nos jours. Des machines de l’époque pionnière, gros calculateurs des années 50, notamment de Grenoble, font l’originalité de ces collections.

Redécouvrez grâce à cette visite, l’histoire de l’informatique depuis les premières machines à calculer mécaniques, les cartes perforées, les grands systèmes, les mini et micro-ordinateurs.

©Aconit