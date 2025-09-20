Visite du musée départemental de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Gravelotte

Visite du musée départemental de la Guerre de 1870 et de l’Annexion 20 et 21 septembre Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installé dans les anciens bâtiments du corps de garde de Gravelotte, à quelques kilomètres de Metz, le musée départemental de la Guerre de 1870 et de l’Annexion propose une découverte libre de l’un des conflits les plus marquants du XIXᵉ siècle.

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Rue de Metz, 57130 Gravelotte, France Gravelotte 57130 Moselle Grand Est 0387336940 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-de-la-guerre-de-1870 https://www.facebook.com/MuseedelaGuerrede1870Gravelotte Uniformes français et allemands, armes, pièces d’équipement, mais aussi souvenirs et documents historiques (manuscrits, archives), photographies, estampes (dont une série d’eaux-fortes d’Auguste Lançon) et des peintures (neuf fragments du Panorama de Rezonville).

© Musées du Grand Est