Visite du musée des Amis du vieux Corbie Musée des Amis du vieux Corbie Corbie

Visite du musée des Amis du vieux Corbie Musée des Amis du vieux Corbie Corbie samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée des Amis du vieux Corbie 20 et 21 septembre Musée des Amis du vieux Corbie Somme

ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre en autonomie des six salles du musée conservant des vesiges lapidaires de l’ancienne abbaye de Corbie et des objets retraçanr l’histoire de la ville.

Musée des Amis du vieux Corbie 13 bis place de la République Corbie 80800 Centre-ville Somme Hauts de France https://musee-des-amis-du-vieux-corbie.jimdosite.com/ Le musée des Amis du vieux Corbie, fondé en 1981, conserve des vestiges lapidaires de l’ancienne abbaye de Corbie et des objets concernant l’histoire de la ville. parking gratuit sur la place de la République

Visite libre en autonomie des six salles du musée conservant des vesiges lapidaires de l’ancienne abbaye de Corbie et des objets retraçanr l’histoire de la ville.

Anonyme