Visite du musée des arts et des traditions Musée des Arts et Traditions populaires Treignac

Visite du musée des arts et des traditions Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée des Arts et Traditions populaires Corrèze

Gratuit.

Venez découvir le musée des arts et des traditions lors d’une visite libre et gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Musée des Arts et Traditions populaires 5 rue du Docteur Fleyssac, 19260 Treignac Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://lesamisdetreignac.wordpress.com Cette belle demeure bourgeoise de négociants incarne une partie de l’histoire de la ville. Ses deux grandes ouvertures en ogive, qui donnaient autrefois sur la rue principale, permettaient l’accès à l’espace commercial. Les étages supérieurs, avec leurs fenêtres à croisillons, correspondaient aux pièces d’habitation, surmontées d’un grenier équipé d’une poulie pour hisser les provisions depuis l’extérieur.

À l’intérieur, vous découvrirez un escalier à vis desservant les différents niveaux, ainsi que d’imposantes cheminées en pierre. Devant celles-ci sont exposées des pièces remarquables telles qu’un travail à bœuf de maréchal-ferrant, des roues de moulins à eau, un ventadour (tarare à grains), un cordier, un torréfacteur, un débogueur de châtaignes, des coffres à grains et de mariée, des rouets, des barattes et des paillassous. Ces meubles, ustensiles, et outils du quotidien évoquent la vie familiale, les activités agricoles, et les métiers de l’artisanat corréziens de la fin du XIXe au début du XXe siècle. Tous ces objets ont réellement été utilisés !

L’exposition évoque également des personnalités marquantes de Treignac, telles que le célèbre avocat Charles Lachaud, Marc Sangnier – fondateur de la Ligue française pour les Auberges de Jeunesse et promoteur de la démocratie chrétienne –, ainsi qu’Edmond Tapissier et Camille Fleury, deux grands artistes de renommée internationale associés à la ville. Inadapté aux personnes à mobilité réduite.

