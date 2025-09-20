Visite du Musée des Arts et Traditions Populaires Moulin Neuf Saint-Arnoult-en-Yvelines

Visite du Musée des Arts et Traditions Populaires Moulin Neuf Saint-Arnoult-en-Yvelines samedi 20 septembre 2025.

Visite du Musée des Arts et Traditions Populaires 20 et 21 septembre Moulin Neuf Yvelines

gratuit (dons appréciés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture spéciale du musée

Moulin Neuf Moulin Neuf Rue de Nuisement (après le stade) 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France Moulin Neuf

Visite commentée

Patrick Riéder