Visite du musée des fers à repasser journées du patrimoine

Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Découverte du musée qui abrite une des plus importantes collections de fers à repasser au monde, composée de 5000 pièces du XVème siècle à nos jours.Tout public

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

English :

Discover the museum, home to one of the world’s largest collections of irons, comprising 5,000 pieces from the 15th century to the present day.

German :

Entdeckung des Museums, das eine der weltweit größten Sammlungen von Bügeleisen beherbergt, die aus 5000 Stücken vom 15. Jahrhundert bis heute besteht.

Italiano :

Scoprite il museo, che ospita una delle più grandi collezioni di ferri da stiro del mondo, con 5.000 pezzi che vanno dal XV secolo ai giorni nostri.

Espanol :

Descubra el museo, que alberga una de las mayores colecciones de hierros del mundo, con 5.000 piezas que datan desde el siglo XV hasta nuestros días.

