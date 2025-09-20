Visite du musée des Fossiles et Minéraux Pierre Cretin Cave de la Maison Couyba Dampierre-sur-Salon

Visite du musée des Fossiles et Minéraux Pierre Cretin 20 et 21 septembre Cave de la Maison Couyba Haute-Saône

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les merveilles de la terre tels que les minéraux, les fossiles, que présente l’Association des Amis du Musée et des Sites archéologiques du Canton de Dampierre-sur-Salon et du Département de la Haute-Saône.

Plus d’informations : 06 88 74 56 17.

Cave de la Maison Couyba Rue du Champ Martin, 70180 Dampierre-sur-Salon Dampierre-sur-Salon 70180 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 88 74 56 17 https://www.apmd.fr/ Exposition permanente de fossiles et minéraux dans la cave de la maison Couyba. Parking à proximité.

© J. Terreaux