Visite du Musée des Mécanismes d’Horloges Journées Européennes du Patrimoine Rue Michel Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Rue Michel Maison du Tourisme Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Le week-end du 20 et 21 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ! Cette année 2025 le thème mit à l’honneur est le patrimoine architectural.

Découverte d’une rare collection de mécanisme d’horloges d’édifices du XVIème au XXème siècle, une dizaine y sont inscrites aux Monuments historiques. Cette collection a été réalisé par un horloger du village, Emile Brigand. Elles ont été maintenues en état de marche et sont présentées au public avec leur histoire et leurs particularité. .

On the weekend of September 20 and 21, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)! This year, 2025, the theme is architectural heritage.

Am Wochenende des 20. und 21. Septembers können Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes (JEP) das Kulturerbe des Pays d’Ancenis (wieder)entdecken! Das Thema des diesjährigen Tages ist das architektonische Erbe.

Il fine settimana del 20 e 21 settembre, venite a (ri)scoprire il patrimonio della regione di Ancenis durante le Giornate europee del patrimonio (JEP)! Quest’anno, 2025, il tema è il patrimonio architettonico.

El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, venga a (re)descubrir el patrimonio de la región de Ancenis durante las Jornadas Europeas del Patrimonio (JEP) Este año, 2025, el tema es el patrimonio arquitectónico.

