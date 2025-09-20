visite du musée des métiers d’antan et musée Motobecane Musée des Métiers Saint-Quentin

6€

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

venez découvrir les différents usages d’objets issus dumonde agricole. utilisation de jeux forains, jeux d’objets insolites etdécouverte de métiers ambulantsdisparus pour certains.

assistez également àla déambulation de bénévoles en costume d’époque.des animations et jeux vous seront proposés tout au long du week-end.

une exposition de fers à repasser ititulée « le repassage à travers les âges et les continents » emmenée par l’association PHER (Patrimoine Histoire et Etude du Repassage) vous est proposée.

Musée des Métiers 5 Rue de la Fère, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France Mussée des Métiers d’antan et Motobécane

Journées européennes du patrimoine 2025

PHER