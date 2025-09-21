Visite du musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique avec l’architecte Cyril Brulé Musée des nourrices et des enfants de l’assistance publique Alligny-en-Morvan

Visite du musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique avec l’architecte Cyril Brulé Musée des nourrices et des enfants de l’assistance publique Alligny-en-Morvan dimanche 21 septembre 2025.

Visite du musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique avec l’architecte Cyril Brulé

Musée des nourrices et des enfants de l’assistance publique Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:50:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Au début des années 2010, un concours d’architectes permettait de lancer la conception du musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique.

L’architecte Cyril Brulé (atelier Correia de Saulieu), à l’origine de la conception du musée, reviendra sur sa genèse, sur les phases successives, du concours à l’achèvement des travaux en 2016, au cours d’une visite commentée.

Au fil des espaces traversés, vous aurez ainsi l’occasion de mieux comprendre le travail de l’architecte, de l’équipe de conception, ainsi que d’appréhender les motivations à l’œuvre dans ce projet depuis son origine rapport au bâtiment existant, à son histoire, volumes, parti-pris, matériaux, couleurs, parcours, scénographie, choix des contenus.

Vous pourrez poser vos questions à Cyril Brulé à l’issue de la visite guidée. .

Musée des nourrices et des enfants de l’assistance publique Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05

English : Visite du musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique avec l’architecte Cyril Brulé

German : Visite du musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique avec l’architecte Cyril Brulé

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique avec l’architecte Cyril Brulé Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs