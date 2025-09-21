Visite du musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique avec l’architecte Cyril Brulé Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique – Écomusée du Morvan Alligny-en-Morvan

Accès libre | Rendez-vous à 14h50 devant le musée.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Au début des années 2010, un concours d’architectes permettait de lancer la conception du musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique.

L’architecte Cyril Brulé (atelier Correia de Saulieu), à l’origine de la conception du musée, reviendra sur sa genèse, sur les phases successives, du concours à l’achèvement des travaux en 2016, au cours d’une visite commentée.

Au fil des espaces traversés, vous aurez ainsi l’occasion de mieux comprendre le travail de l’architecte, de l’équipe de conception, ainsi que d’appréhender les motivations à l’œuvre dans ce projet depuis son origine : rapport au bâtiment existant, à son histoire, volumes, parti-pris, matériaux, couleurs, parcours, scénographie, choix des contenus.

Vous pourrez poser vos questions à Cyril Brulé à l’issue de la visite guidée.

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique – Écomusée du Morvan Le Bourg 58230 Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 44 05 https://www.museedesnourrices.fr/ https://www.facebook.com/museedesnourrices Lieu de mémoire et d’expression à travers ses 200 m² d’exposition, le musée évoque la vie des enfants de l’assistance placés dans le Morvan, des familles qui les ont accueillis et des « nourrices sur lieu ». Deux siècles de l’histoire locale sont mis en regard des évolutions de la société et de l’administration publique.

Pensé comme un véritable lieu de vie, le musée héberge en son sein un café et trois chambres d’hôtes. Du 1er mars au 11 novembre : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h, fermé le samedi matin | Tarif : 6 € | Tarif réduit : 3,5 € (hors JEP) | Café-boutique sur place.

