Visite du musée des Outils d’Antan Dardilly, Fort du Paillet, Dardilly

Informations pratiques

Visite du musée des Outils d’Antan Dardilly Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Fort du Paillet Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir les métiers et la vie quotidienne d’autrefois

dans une dizaine de salles contenant environ 1000 outils .

Fort du Paillet Chemin du Fort 69570 DARDILLY Dardilly 69570 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir les métiers et la vie quotidienne d’autrefois

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