AGENDA · Dardilly
Visite du musée des Outils d’Antan Dardilly, Fort du Paillet, Dardilly
samedi 19 septembre 2026 · Fort du Paillet · Dardilly
Informations pratiques
Visite du musée des Outils d’Antan Dardilly Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Fort du Paillet Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Venez découvrir les métiers et la vie quotidienne d’autrefois
dans une dizaine de salles contenant environ 1000 outils .
Fort du Paillet Chemin du Fort 69570 DARDILLY Dardilly 69570 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir les métiers et la vie quotidienne d’autrefois
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