UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dardilly

Visite du musée des Outils d’Antan Dardilly, Fort du Paillet, Dardilly

samedi 19 septembre 2026 · Fort du Paillet · Dardilly

Visite du musée des Outils d’Antan Dardilly, Fort du Paillet, Dardilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Fort du Paillet
Adresse
Chemin du Fort 69570 DARDILLY
Ville
69570 Dardilly
Département
Rhône

Visite du musée des Outils d’Antan Dardilly Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Fort du Paillet Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir les métiers et la vie quotidienne d’autrefois
dans une dizaine de salles contenant environ 1000 outils .

Fort du Paillet Chemin du Fort 69570 DARDILLY Dardilly 69570 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir les métiers et la vie quotidienne d’autrefois

©

À voir aussi à Dardilly (Rhône)