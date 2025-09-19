Visite du musée des Sanglots longs Musée Les Sanglots Longs Réguiny

8€ / personne ; 5€ / 10-18 ans, étudiant, vétéran et gratuit/ -10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Durant plus d’1h30 de visite guidée, entrez dans l’histoire locale, régionale et nationale. Des centaines d’objets, documents, photos, mannequins et postes T.S.F. mis en scène, vous font revivre les temps forts de la Seconde Guerre mondiale.

Musée Les Sanglots Longs 14 bis rue de la piscine, 56500, Réguiny Réguiny 56500 Morbihan Bretagne 06 20 60 46 80 https://musee-lessanglotslongs.eu/ Le musée consacré à la seconde guerre mondiale et à la TSF a été conçu par des vétérans. Il raconte l’histoire de la radio du début du siècle à 1950 et expose une collection d’appareils de TSF. Il met en scène grâce à des reconstitutions composées de mannequins et d’objets d’époque la résistance, les armées et la vie quotidienne durant la seconde guerre mondiale.

Le musée s’intéresse aux événements internationaux, régionaux et locaux.

Ce musée de la mémoire permet aux enfants grâce aux mises en scènes d’appréhender facilement l’histoire de la guerre.

