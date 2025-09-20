Visite du Musée des transports urbains de France Musée des transports urbains de France Chelles

Visite du Musée des transports urbains de France Musée des transports urbains de France Chelles samedi 20 septembre 2025.

Visite du Musée des transports urbains de France 20 et 21 septembre Musée des transports urbains de France Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ouverture spéciale du Musée des tansports urbains de France. Navettes en bus anciens.

Musée des transports urbains de France 1 rue Gabriel de Mortillet, 77500 Chelles, France Chelles 77500 Castermant Seine-et-Marne Île-de-France 0160204550 https://amtuir.org/ Motrice à air comprimé Mekarski de Nantes, la collection des autobus parisiens, deux tramways parisiens, l’omnibus à chevaux Wagram-Bastille, l’omnibus toulousain de 1863, la collection de l’association du musée, complétée par celle de la RATP. Le musée sera ouvert tous les premiers et troisièmes samedis du mois, de mars à octobre, ainsi que lors de la Nuit des Musées (de 16h à 20h).

Visite libre

AMTUIR Musée des transports urbains