Visite du musée d’Histoire de Belfort Citadelle de Belfort Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installé dans la citadelle de Belfort, le musée d’Histoire a vu le jour en 1872. Composé de collections archéologiques, historiques, ethnologiques, artistiques et militaires, il est le complément indispensable à la visite du parcours découverte et du grand souterrain. Il permet de retrouver et d’approfondir en images les épisodes qui ont marqué la vie de Belfort, du Paléolithique à la Seconde Guerre mondiale. Venez le visiter à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez également assister à une présentation commentée de l’exposition temporaire Denfert-Rochereau, portrait d’un héros, samedi à 11h (durée : 1h, sans réservation).

Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 55 90 90 http://www.belfort-tourisme.com La citadelle est construite sur l’emplacement du château médiéval au sommet d’un escarpement rocheux qui domine la ville d’une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu’une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ». parking aux remparts.

