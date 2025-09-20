Visite du musée d’Histoire et de Culture des Sourds Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Louhans

Visite du musée d’Histoire et de Culture des Sourds Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Louhans samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte d’Étienne De Fay, architecte sourd et muet au XVIIIe siècle, et de l’histoire des sourds, et visitez l’exposition temporaire 100 ans Deaflympics : de 1924 à 2024.

Trois temps de sensibilisation à la langue des signes (LSF) d’une durée de 30 minutes chacun seront ouverts à tous à 11h, 15h et 16h.

Musée d’Histoire et de Culture des Sourds 14 rue Edgar Guigot, 71500 Louhans Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 81 80 61 26 https://www.musee-sourds-louhans.fr/ https://www.instagram.com/mhcs_71/#;https://www.facebook.com/museesourdslouhans Ce musée expose tous les aspects de l’histoire et de la culture des sourds :

– l’histoire, riche et complexe, de chacune des nombreuses écoles pour des enfants sourds ;

– le rôle des professeurs sourds dans l’enseignement en langue des signes ;

– la vie sociale des enfants sourds en institution ;

– l’épopée du sport sourd, qui a ses propres jeux mondiaux ;

– l’histoire de la vie associative ;

– l’histoire de la langue des signes, les dialectes régionaux, la création lexicale, l’humour en signes, etc. Le musée est facilement accessible à pied, en voiture, en train ou à vélo |Un grand parking public gratuit, le parking La Maternelle, est situé juste à côté du musée, sur la place de la Maternelle (à l’angle avec la rue Edgar Guigot).

© MHCS