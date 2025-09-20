Visite du musée du Catharisme et de la Maison des Mémoires de Mazamet Musée du catharisme – Maison des mémoires Mazamet

Entrée gratuite tout le week-end.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des 20 ans de la Maison des Mémoires et du Musée du Catharisme, et pour les Journées du patrimoine, le bâtiment vous ouvre gratuitement ses portes pendant tout le week-end.

Découvrez une belle demeure mazamétaine de la fin du XIXe siècle, témoin de l’épopée industrielle de la ville à cette époque. Visitez les salons de la maison, les expositions temporaires, la salle des maquettes et le Musée du Catharisme.

Musée du catharisme – Maison des mémoires Rue des Casernes, 81200 Mazamet Mazamet 81200 Tarn Occitanie 05 63 61 56 56 http://www.maisondesmemoires.fr Au cœur de la montagne noire et du Pays Cathare, le musée du catharisme de Mazamet vous invite à partir sur les traces des hommes et des femmes cathares. Suivez le fil de l’histoire et partez à la découverte des croyances et des rituels cathares à travers un parcours muséographique richement illustré. 300 m² d’exposition, des photographies, des vidéos et des bandes sonores ainsi que la reconstitution d’un intérieur paysan complètent la visite. Découvrez également les maquettes de châteaux du Pays Cathare et l’exposition d’aquarelles « Châteaux du Pays Cathare ». Participez à un voyage au cœur du Moyen Âge pour comprendre la tragédie cathare ! Depuis Carcassonne, suivre la D118 direction Mazamet ; depuis Albi ou Béziers, suivre la D612. A Mazamet, suivre les indications « centre ville » puis « Maison des Mémoires / Office de Tourisme ». Parking gratuit à proximité immédiate.

