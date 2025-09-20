Visite du musée du Combattant de la Haute-Saône Musée du Combattant de la Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

Visite du musée du Combattant de la Haute-Saône Musée du Combattant de la Haute-Saône Luxeuil-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée du Combattant de la Haute-Saône 20 et 21 septembre Musée du Combattant de la Haute-Saône Haute-Saône

Tarif : 1 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir plus de 200 m2 d’objets et de documents sur les différents conflits où les soldats français ont participé depuis la guerre de 1870 à nos jours. Les bénévoles vous présenteront également l’histoire de la base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains, l’une des plus vieilles de France. Au cours de cette promenade dans le passé, vous pourrez aussi découvrir certaines anecdotes surprenantes sur ces conflits, ainsi qu’une collection d’objets insolites, dont une authentique veste ayant appartenu à Charles de Gaulle.

Musée du Combattant de la Haute-Saône Place de la Baille, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384939015 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/culture/musees.htm Le bâtiment aurait été construit par Henri Pusel, capitaine du château de Baudoncourt au XVIe siècle. Il a servi de collège d’enseignement secondaire et est maintenant le siège du Musée des anciens combattants.

© Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains