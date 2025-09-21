Visite du musée du granit Musée du Granit Bécon-les-Granits

Deux siècles de l’économie de Bécon rythmés par l’activité des maîtres granitiers et grisonniers.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’histoire de la commune s’est longtemps écrite autour de l’exploitation du granit. Ce minéral unique fut exploité dans les carrières de Bécon jusqu’en 1972. L’une de ses nombreuses particularités : Il a été utilisé pour le pavage des Champs-Élysées !

Venez découvrir un univers riche, qui façonna la culture et le développement de la commune, à travers une visite ponctuée d’objets et de témoignages historiques.

Musée du Granit 22 rue de Candé, 49370 Bécon les Granits Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 77 90 58

