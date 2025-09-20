Visite du musée du jouet de Pézenas Musée du jouet Pézenas

Visite du musée du jouet de Pézenas Musée du jouet Pézenas samedi 20 septembre 2025.

Tarif unique : 4 €. Gratuité : enfant de moins de 6 ans accompagné par 2 adultes payants. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée vous propose de découvrir sa collection de jouets du monde entier (Europe, États-Unis, Angleterre, Japon, Afrique…), datant de la fin du XIXᵉ siècle aux années 70/80.

Cinq salles thématiques explorent le monde des adultes vu à travers les yeux des enfants.

Des jeux sont proposés pour accompagner la visite : quiz et jeu de piste avec des photos (cherche et trouve).

Musée du jouet 2b rue Montmorency, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie 04 67 35 92 88 http://museedujouetpezenas.com Le musée a été créé en 2008 et propose une collection de jouets de tous les pays de fin XIXe aux années 70-80. Le musée se situe au début de la rue Montmorency et fait l’angle avec la place des États.

© Musée du jouet de Pézenas